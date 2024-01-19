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«Большой шлем»

Сегодня, 14:37

Ольховский удивлен игрой Блинковой в победном матче с Рыбакиной во втором круге Australian Open

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Анны Блинковой (6:4, 4:6, 7:6 (22:20)) над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором круге Australian Open-2024.

«Блинкова меня удивила не столько результатом, сколько игрой. Она проявила бойцовские качества, пыталась атаковать и делать небольшое количество ошибок, и у нее это получалось. Конечно, я не ожидал, что будет такой длительный тай-брейк, Аня молодец, выстояла и победила», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов».

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии 25-летняя Блинкова сыграет с итальянкой Ясминой Паолини.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Елена Рыбакина
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