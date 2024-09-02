Ольховский: «Самсонова и Шнайдер не выглядят фаворитами в матчах против Свентек и Пегулы»

Финалист двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский восхитился сезоном Дианы Шнайдер, которая продолжает борьбу на US Open. А также оценил шансы Людмилы Самсоновой пройти Игу Свентек.

«Она стала открытием сезона, а не только на US Open. Она и до него показывала свой лучший год в туре. Самсонова на этом турнире проигрывала в сете 2:5, но выиграла и нашла свою игру на самом деле. Но Свентек и Пегула... тяжелые соперницы. Наши девушки не смотрятся как фавориты в этих матчах, но будем болеть и надеяться на лучшее», — приводит слова Ольховского Газеты.Ru.

Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой в четвертом круге US Open в понедедбник, 2 сентября. Самсонова сыграет с первой ракеткой мира Свентек во вторник, 3 сентября.