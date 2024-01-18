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Сегодня, 18:27

Ольховский восхитился уровнем игры 16-летней Андреевой

Алина Савинова
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Бывшая шестая ракетка мира и полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в парном разряде Андрей Ольховский высказался о выступлении россиянки Мирры Андреевой на Australian Open-2024.

«Очень интересно, как Мирра Андреева будет проводить следующие матчи. Потому что первые два она провела на очень высоком уровне. Удастся ли ей этот уровень продержать еще на несколько матчей? Не буду загадывать, не скажу, как она дальше будет играть, но пожелаю успеха и поздравлю с этой победой, реально очень весомой и очень классной», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В поединке второго круга 16-летняя Андреева разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса (6:0, 6:2). В следующем раунде она сыграет с француженкой Дианой Парри. Встреча пройдет 19 января.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/18/22138021.shtml
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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