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26 января, 22:36

Ольховский: «Рыбакина играет все-таки немного лучше, у нее хороший шанс победить Соболенко»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финала Открытого Чемпионата Австралии, в котором сыграют казахская теннисистка Елена Рыбакина и белорусская спортсменка Арина Соболенко.

«Думаю, что нас ждет хороший теннис. Фаворита выделить сложно, обе играют на хорошем уровне. Рыбакина выигрывала Уимблдон, но это было на траве, а здесь хард. Поможет ли ей этот опыт? Я не думаю, что именно опыт поможет, ведь обе теннисистки очень опытные. На задней линии обе хорошо играют. Елена играет все-таки немного лучше, у нее хороший шанс победить Соболенко. Рыбакина подает увереннее. У Арины если подача может не пойти, то там возможны и двойные. Рыбакина в этом компоненте постабильнее», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

По личным встречам счет 3:1 в пользу Соболенко. Матч пройдет в субботу, 28 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-hovskij-vy-delil-preimushhestvo-ry-bakinoj-nad-sobolenko/
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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