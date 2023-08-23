Ольховский выделил российских теннисистов, которые могут претендовать на титул US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о том, кто среди россиян является фаворитом Открытого чемпионата США.

«Так скажем, я выделю из россиян Медведева и Рублева. Хачанов не играл долгое время, не знаю, в какой он сейчас форме находится. Основными фаворитами на победу все-таки являются Алькарас и Джокович», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом турнира является 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале прошлого года он одержал победу над норвежцем Каспером Руудом.