Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:39

Ольховский: «Это не Рублев проиграл, а Синнер выиграл»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский высказался о четвертьфинальном матче между Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу четвертой ракетки мира. Рублев в 10-й раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Синнер сейчас великолепен. Не скажу даже, что Андрей проиграл как-то — это Синнер выиграл. Он был просто силен. Он просто здорово отыграл концовку прошлого сезона и сейчас хороший теннис показывает. Очень силен. Ну а поражение на стадии четвертьфинала... Как я уже сказал, итальянец был просто на высоте. По счету Рублев вел на тай-брейке со счетом 5-1, но реальных шансов выиграть сет не было. Четыре из пяти мячей Синнер сыграл просто великолепно», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В 1/2 финала Australian Open Синнер сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/23/22176163.shtml?updated
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Янник Синнер
1
0
Читайте также
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Биография Жозе Моуринью: переводчик из Португалии стал величайшим тренером
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
В Чехии раскрыли сценарий по прекращению конфликта на Украине
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Пивоварова назвала Синнера фаворитом Australian Open-2024
Пивоварова: «Рублеву еще не хватает уровня, чтобы обыгрывать Синнера»
Чесноков назвал фаворита в матче Медведева и Хуркача на Australian Open
Синнер рассказал, что позднее окончание матча с Рублевым не помешает подготовке к полуфиналу Australian Open
Пивоварова: «Для меня Рублев — победитель матча с Синнером»
«По сравнению с Синнером у Рублева ограниченный набор теннисных ресурсов». Собкин — о четвертьфиналах Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Пивоварова: «Рублеву еще не хватает уровня, чтобы обыгрывать Синнера»

Пивоварова назвала Синнера фаворитом Australian Open-2024