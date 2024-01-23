Ольховский: «Это не Рублев проиграл, а Синнер выиграл»

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский высказался о четвертьфинальном матче между Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу четвертой ракетки мира. Рублев в 10-й раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

«Синнер сейчас великолепен. Не скажу даже, что Андрей проиграл как-то — это Синнер выиграл. Он был просто силен. Он просто здорово отыграл концовку прошлого сезона и сейчас хороший теннис показывает. Очень силен. Ну а поражение на стадии четвертьфинала... Как я уже сказал, итальянец был просто на высоте. По счету Рублев вел на тай-брейке со счетом 5-1, но реальных шансов выиграть сет не было. Четыре из пяти мячей Синнер сыграл просто великолепно», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В 1/2 финала Australian Open Синнер сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.