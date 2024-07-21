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Ольховский: «Медведеву в матчах с Алькарасом надо оказывать давление на соперника не только подачей»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о противостоянии Даниила Медведева с испанцем Карлосом Алькарасом на Уимблдоне.

— На матч с Алькарасом Даниила не хватило, потому что Алькарас был активнее. Медведев выиграл первый сет, но здесь я не скажу, что Медведев где-то плохо играл, я скажу, что Алькарас просто был немножко сильнее. На мой взгляд, козырь Медведева — это подача. Если подача работает эффективно, да, и приносит большое количество очков и преимущества, то тогда можно, конечно, Алькараса обыгрывать спокойно. Мне кажется, что все-таки козырь подачи нужно иногда и разнообразить давлением на соперника. Иногда можно с таких подач выходить вперед, когда соперник будет не так себя вольготно чувствовать на приеме.

Дело в том, что подача хороша на вылет, а когда мяч обратно летит с небольшой скоростью, его в принципе можно атаковать. На мой взгляд, в этом компоненте Даниилу можно прибавить. И на самом деле, если он прибавит, вполне возможно, да, будет обыгрывать, — считает Ольховский «Газете.RU».

Медведев второй год подряд уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона, после чего испанец снова выиграл турнир «Большого шлема».

Источник: Газета.ру
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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Ольховский — о Медведеве на Уимблдоне: «Считаю, что Даниил провел хороший турнир»