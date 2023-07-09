Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:44

Ольховский высказался о шансах Рублева и Сафиуллина на выход в четвертьфинал Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы россиян Андрея Рублева и Романа Сафиуллина на выход в четвертьфинал Уимблдона.

«На мой взгляд, Рублев является фаворитом, несмотря на то что последний матч остался за Бубликом, но, как я много раз говорил, здесь более ровное покрытие, и на нем Андрею будет легче принимать. Что касается Сафиуллина, то здесь все будет решать стабильность Романа, потому что Шаповалов иной раз играет феноменально здорово, а порой упускает много легких мячей, так что Роману нужно держать свою подачу, и он умеет это делать, что показал на этом турнире. Я думаю, что обоим по силам выйти в четвертьфинал», — цитирует Ольховского ТАСС.

В 1/8 финала Уимблдона Рублев сыграет с Александром Бубликом, представлющим Казахстан, а Сафиуллин встретится с Денисом Шаповаловым из Канады.

Источник: https://tass.ru/sport/18227377
Уимблдон
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Российские спортсмены выступят на Азиатских играх-2023 в нейтральном статусе
Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев: «Если Берреттини будет так играть, то у него есть шансы против любого»

Чесноков считает, что Рублеву будет тяжело обыграть Бублика