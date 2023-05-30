Ольховский заявил, что хочет увидеть российское дерби с Медведевым на «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турнира «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, на какое российское противостояние на «Ролан Гаррос» хотел бы больше всего посмотреть.

«Надо смотреть на сетку, кто с кем может сыграть. Тот же Рублев и Хачанов могут встретиться в четвертом круге между собой, но это пройти надо. Посмотрел бы противостояние Медведева против одного из наших. Ну и с радостью посмотрел бы на игру наших теннисистов в финале», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ольховского.

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня. Во второй круг турнира среди россиян на данный момент вышли Александр Шевченко, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Аслан Карацев.