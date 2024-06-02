Ольховский заявил, что Мирра Андреева уверенно играет на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 07:22
Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой над Пейтон Стирнс (США). Андреева победила в двух сетах — 6:2, 6:1.
«Андреева уверенно играет сейчас, матч против Стирнс это показал. Мирра объективно была фаворитом против американки, она нормально справляется с психологической нагрузкой, которая на нее оказывается, как на молодую и перспективную теннисистку. Уровень Андреевой позволяет уверенно проходить соперниц заведомо более слабых, где у нее не должно возникать проблем», — цитирует Ольховского «РБ Спорт».
17-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой со времен Анны Курниковой в 1998 году, которая смогла выйти в четвертый раунд на всех трех покрытиях на турнирах «Большого шлема». В 2023 году российская теннисистка также доходила до четвертого круга на «Уимблдоне» (трава), а в 2024-м играла на этой стадии на Открытом чемпионате Австралии (хард).