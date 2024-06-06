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Сегодня, 17:25

Ольховский — о матче Андреевой: «С Паолини Мирре будет играть легче, чем с Соболенко»

Виктория Кравченко
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, какую игру ждет от российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинальном матче против итальянки Жасмин Паолини.

Вчера, 5 июня, Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

«По стилю, Мирре, возможно, с Паолини будет играть легче, чем с Соболенко. Паолини вчера победила Рыбакину, заставив ее ошибиться под 50 невынужденных. Елена все же прорубает, а Мирра больше держит и тянет. Поэтому с Паолини ожидаю достаточно длительные розыгрыши и позиционную игру», — цитирует Ольховского LiveResult.ru.

Матч между Андреевой и Паолини пройдет сегодня, 6 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является полька Ига Свентек.

«СЭ» проведет текстовую трансляция матча Мирры Андреевой с Паолини

Источник: https://www.liveresult.ru/news/Tennis/223913-Olhovskiy-Andreevoy-vozmogno-s-Paolini-budet-legche-igrat-chem-s-Sobolenko
Андрей Ольховский
Мирра Андреева
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