Ольховский — о матче Андреевой: «С Паолини Мирре будет играть легче, чем с Соболенко»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, какую игру ждет от российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинальном матче против итальянки Жасмин Паолини.

Вчера, 5 июня, Андреева обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

«По стилю, Мирре, возможно, с Паолини будет играть легче, чем с Соболенко. Паолини вчера победила Рыбакину, заставив ее ошибиться под 50 невынужденных. Елена все же прорубает, а Мирра больше держит и тянет. Поэтому с Паолини ожидаю достаточно длительные розыгрыши и позиционную игру», — цитирует Ольховского LiveResult.ru.

Матч между Андреевой и Паолини пройдет сегодня, 6 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является полька Ига Свентек.

«СЭ» проведет текстовую трансляция матча Мирры Андреевой с Паолини