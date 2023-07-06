Ольховский заявил, что Сафиуллину надо стараться использовать шанс пройти еще дальше на Уимблдоне

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе россиянина Романа Сафиуллина над французом Корентеном Муте во втором круге Уимблдона.

«Я говорил, что Сафиуллин имеет хорошие шансы на победу в матче против Муте. Роман в первом круге сыграл качественно и сегодня вновь был хорошо готов. В третьем сете были проблемы, дважды не мог удержать преимущество в брейк, но завершил все-таки в свою пользу сет. Выход в третий круг — это очень хороший результат для Сафиуллина», — приводит «РБ Спорт» слова Ольховского.

Также он оценил следующего соперника россиянина.

«Гвидо Пелья в третьем круге? Этот соперник точно Роману по силам, это хороший шанс пройти еще дальше и надо стараться его использовать», — добавил бывший теннисист.

Соперником Сафиуллина в третьем круге турнира станет аргентинец Гвидо Пелья, который ранее обыграл француза Гарольда Майо. Матч между российским и аргентинским теннисистами пройдет 8 июля.