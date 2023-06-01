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Сегодня, 22:14

Ольховский заявил, что Тиафо победил Карацева на «Ролан Гаррос» за счет ошибок Аслана

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о поражении Аслана Карацева от американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».

Карацев уступил в четырех сетах — 6:3, 3:6, 5:7, 2:6.

«Как я и говорил до матча, если у Аслана хватит внимания и концентрации на пятисетовый формат, то тогда будут шансы против Тиафо. Но этого хватило только на первые полтора сета. Первые полтора сета Карацев играл быстрее, интереснее, острее, и Тиафо не успевал. А затем посыпались ошибки и за счет них Тиафо и выиграл», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Следующим соперником Тиафо станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Алекс Молчан (Словакия).

Источник: РБ Спорт
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
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