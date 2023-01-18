Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:47

Веснина считает, что Хачанов может дойти до полуфинала Australian Open

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением об игре Карена Хачанова на Australian Open-2023.

«Я верю в Карена, он игрок такого уровня, что когда он мотивирован и готов, то может показать невероятный теннис. Я знаю, как он много тренировался и готовился к этому турниру, он сейчас в хорошей физической форме, мне кажется, он должен пройти Тиафо.

Конечно, он способен дойти до полуфинала Australian Open, у него были уже результаты, были победы практически над всеми игроками из топ-10. Все возможно, тем более это первый турнир «Большого шлема» в этом году, и очень встречаются сюрпризы. Лидеры, на которых надеются, сразу не могут показать тот теннис, на который рассчитывают. Остальные теннисисты, которые уровнем ниже, могут себя проявить», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Хачанов обыграл Джейсона Каблера из Австралии во втором круге Australian Open — 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. В третьем круге турнира «Большого шлема» он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Источник: Metaratings
Теннис
Australian Open
Елена Веснина
Карен Хачанов
0
Читайте также
Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал неизбежной победу России в конфликте на Украине
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Селиваненко: «Шнайдер в матче с Саккари была близка к сенсации»
Коллинз сыграет с Рыбакиной в третьем круге Australian Open
Роднина рассказала, следит ли она за выступлениями российских теннисистов на Australian Open
Хуркач в пяти сетах обыграл Сонего во втором круге Australian Open
Чесноков: «На Australian Open в лучшей форме приехал Медведев, но главный фаворит турнира — Джокович»
Australian Open, мужчины: Медведев и Хачанов идут дальше, Надаль вылетел — все матчи и результаты второго круга 18 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чесноков: «На Australian Open в лучшей форме приехал Медведев, но главный фаворит турнира — Джокович»

Australian Open, женщины: Свентек и Рыбакина прошли дальше — все матчи и результаты второго круга 18 января