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Сегодня, 19:47

Олимпийский чемпион в миксте Джек Сок объявил о завершении карьеры после US Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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30-летний американский теннисист Джек Сок объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Это были 14 лет воспоминаний, которые я никогда не забуду. От победы на четырех турнирах «Большого шлема», золотых и бронзовых олимпийских медалей, топ-10 рейтинга в одиночном и парном разрядах и участия в Кубке Дэвиса и Кубке Лэйвера. Без помощи стольких людей, ничего из этого не могло бы произойти. Мне было приятно работать со многими людьми за эти годы в ATP Tour, но я не стал бы тем игроком, которым я являюсь сегодня, без помощи Майка Вольфа. US Open в этом году станет заключительным соревнованием в моей карьере», — написал Сок в своих соцсетях.

На US Open-2023 он сыграет в паре с Джоном Изнером.

Сок — олимпийский чемпион 2016 года в миксте с Беттани Маттек-Сэндс, бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в парном разряде с Стивом Джонсоном, четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» (три раза — в мужском парном разряде и один в миксте), победитель Итогового турнира ATP-2018 в парном разряде и 21 турнира ATP (из них 4 в одиночном разряде).

В одиночном разряде лучшей позицией Сока в рейтинге была 8-я строчка. На данный момент американец являлся 485-й ракеткой мира. Сок выиграл четыре титула ATP в одиночном разряде, среди них — победа на «Мастерсе» в Париже в 2017 году.

Теннис
Джек Сок
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