Онс Жабер не выступит на US Open-2024 из-за травмы

Тунисская теннисистка Онс Жабер снялась с Открытого чемпионата США-2024 из-за травмы.

17-я ракетка мира в первом круге должна была сыграть против россиянки Вероники Кудерметовой. Ее заменит 28-летняя бельгийка Элисе Мертенс.

«Выздоравливай скорее, Онс!» — говорится в заявлении пресс-службы US Open.

Ранее Жабер снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати (США). В последний раз представительница Туниса выходила на корт 7 августа в стартовом матче турнира в Торонто (Канада). Тогда она уступила японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 1:6.

US Open-2024 состоится с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке (США).