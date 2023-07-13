Жабер — о финале Уимблдона: «Надеюсь, что в этот раз я смогу выиграть»

Тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась ожиданиями от финала Уимблдона-2023 против Маркеты Вондроушовой. Счет в личных встречах 3-3.

«Я собираюсь взять реванш. Я не выиграл у нее в этом году ни одного матча. Она очень хорошо играет. Тот, кто лучше справится с эмоциями, кто будет более готов на корте, выиграет этот матч. Честно говоря, я постараюсь сосредоточиться на себе. Я хочу, чтобы мой путь стоил того, чтобы победить на всех этих турнирах «Большого шлема» и оказаться в финале. Надеюсь, что на этот раз все получится», — сказала Жабер на пресс-конференции.

28-летняя Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В прошлом году в матче за титул она проиграла Елене Рыбакиной.

Финал Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде пройдет в субботу, 15 июля.