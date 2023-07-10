Жабер разгромила Квитову и сыграет с Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона

Сегодня, 19:25
Туниска Онс Жабер обыграла чешку Петру Квитову в четвертом круге Уимблдона — 6:0, 6:3. Матч длился 1 час 3 минуты.
За выход в полуфинал Жабер встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая вышла в следующий круг на отказе бразильянки Беатрис Хаддад Майи.
Жабер и Рыбакина встречались в финале Уимблдона-2022, тогда туниска проиграла со счетом 6:3, 2:6, 2:6.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Онс Жабер (Тунис, 6) — Петра Квитова (Чехия, 9) — 6:0, 6:3