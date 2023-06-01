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«Большой шлем»

1 июня, 23:18

Онс Жабер — о Мирре Андреевой: «Она забавная и на корте показывает, что ей не 16 лет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Седьмая ракетка мира Онс Жабер высказалась о 16-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Для нашего спорта хорошо иметь кого-то вроде Мирры, и прежде всего она очень хорошо говорит. Она забавная, и играет очень хорошо, и на корте показывает, что ей не 16 лет. Она здесь, чтобы выигрывать матчи. Мне нравится ее индивидуальность. Надеюсь, она не изменится, потому что нам нужны такие девушки, как она», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» россиянка победила француженку Диан Парри со счетом 6:2, 6:1. Андреева сыграет в следующей стадии турнира с американкой Кори Гауфф, которая является 6-й ракеткой мира.

Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
Онс Жабер
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