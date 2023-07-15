Жабер — о финале Уимблдона-2023: «Это самое болезненное поражение в моей карьере»

Тунисская теннисистка Онс Жабер выступила с речью после поражения в финале Уимблдона-2023.

Она не смогла обыграть чешку Маркету Вондроушову (4:6, 4:6) и второй год подряд проиграла в финале Уимблдона.

«Мне будет трудно говорить, потому что это очень тяжело. На фотографиях я буду выглядеть ужасно. Думаю, это самое болезненное поражение в моей карьере. Сначала я хочу поздравить Маркету и ее команду с этим потрясающим турниром. Ты потрясающий игрок. Я знаю, что у тебя было много травм, поэтому я очень рада за тебя. Сегодня у меня будет трудный день. Я не собираюсь сдаваться. Я собираюсь вернуться более сильной и однажды выиграть турнир «Большого шлема», — сказала Жабер на церемонии награждения.

Также 28-летняя спортсменка поблагодарила свою команду за этот турнир.

«Это был потрясающий турнир для меня. Я хотела бы дойти до конца. Я хочу поблагодарить свою команду за то, что она всегда верила в меня. Когда-нибудь мы добьемся своего, я вам обещаю. Спасибо зрителям, что пришли, болели за меня, энергия потрясающая с первого дня на Уимблдоне. Я ценю вашу поддержку. Это был трудный путь, но таков теннис. Я обещаю, что однажды вернусь и выиграю этот турнир», — сказала Жабер.