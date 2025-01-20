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Сегодня, 15:44

Определились все четвертьфиналисты Australian Open-2025 в мужском одиночном разряде

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Стали известны все участники четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии 2025 года в мужском одиночном разряде.

Россияне завершили свое выступление в турнире. Карен Хачанов вылетел в третьем круге, Даниил Медведев — во втором. Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов прекратили участие на старте соревнований.

Четвертьфинальные пары мужской сетки Australian Open:

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 8);

Бен Шелтон (США, 21) — Лоренцо Сонего (Италия);

Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 3);

Александр Зверев (Германия, 12) — Томми Пол (США, 2).

Матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдут 21 и 22 января.

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