Определились все полуфиналисты Australian Open-2024 у женщин

Стали известны все полуфинальные пары женской сетки Australian Open-2024.

Матч 1/2 финала пройдут в четверг, 25 января. Первыми на корт выйдут Арина Соболенко (Белоруссия, 2) и Коко Гауфф (США, 4), а после них Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) и Даяна Ястремская (Украина, Q).

Начало игрового дня запланировано на 11.30 по московскому времени.

Действующей победительницей Australian Open у женщин является Арина Соболенко.

Australian Open 2024 — последние новости и расписание игр со статистикой и результатами турнира