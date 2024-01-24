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Сегодня, 14:09

Определились все полуфиналисты Australian Open-2024 у женщин

Ана Горшкова
Корреспондент
Чжэн Циньвэнь.
Фото Reuters
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Стали известны все полуфинальные пары женской сетки Australian Open-2024.

Матч 1/2 финала пройдут в четверг, 25 января. Первыми на корт выйдут Арина Соболенко (Белоруссия, 2) и Коко Гауфф (США, 4), а после них Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) и Даяна Ястремская (Украина, Q).

Начало игрового дня запланировано на 11.30 по московскому времени.

Действующей победительницей Australian Open у женщин является Арина Соболенко.

Australian Open 2024 — последние новости и расписание игр со статистикой и результатами турнира

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Даяна Ястремская
Кори Гауфф
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