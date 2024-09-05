Определились все полуфиналисты US Open-2024

Сегодня, 07:13
В ночь на 5 сентября состоялись заключительные матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США. Таким образом, определились все полуфиналисты US Open.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25)
Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Тэйлор Фритц (США, 12)
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия)
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эмма Наварро (США, 13)