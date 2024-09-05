Определились все полуфиналисты US Open-2024

В ночь на 5 сентября состоялись заключительные матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США. Таким образом, определились все полуфиналисты US Open.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25)

Фрэнсис Тиафо (США, 20) — Тэйлор Фритц (США, 12)

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия)

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Эмма Наварро (США, 13)