Определились все участницы 1/4 финала Australian Open-2025

Стали известны все участницы четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии 2025 года в женском одиночном разряде.

В эту стадию вышла одна российская теннисистка — Анастасия Павлюченкова. В четвертом круге она обыграла хорватку Донну Векич (7:6 (7:0), 6:0). Ее следующей соперницей станет первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии.

Четвертьфинальные пары женской сетки Australian Open:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27);

Кори Гауфф (США, 3) — Паула Бадоса (Испания, 11);

Мэдисон Кис (США, 19) — Элина Свитолина (Украина, 28);

Эмма Наварро (США, 8) — Ига Свентек (Польша, 2).

Матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде пройдут 21 и 22 января.