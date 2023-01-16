Тиафо вышел во второй круг Australian Open, Кублер сыграет с Хачановым

Американец Фрэнсис Тиафо обыграл немца Даниэля Альтмайера в первом круге Australian Open-2023 — 6:3, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6).

В другой паре между американцами Брэндоном Накасимой и Маккензи Макдональдом дело дошло до 5-го сета, в котором сильнее был последний — 6:7 (5:7), 6:7 (1:7), 6:1, 7:6 (12:10), 4:6. Матч продолжался 4 часа и 9 минут.

Чех Иржи Лехечка обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:3, 6:3.

Австралиец Джейсон Кублер победил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:4, 6:4. Кублер сыграет с Кареном Хачановым.