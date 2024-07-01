Медведев во втором круге Уимблдона сыграет с французом Мюллером

Французский теннисист Александр Мюллер в первом круге Уимблдона обыграл соотечественника Юго Гастона со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету 102-й ракетки мира 6 эйсов, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге 27-летний Мюллер встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Мюллер (Франция) — Юго Гастон (Франция, Q) — 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)