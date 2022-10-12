Организаторы Australian Open планируют допустить российских теннисистов до турнира

Глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли заявил, что организация не будет запрещать российским и белорусским теннисистам принимать участие в Australian Open.

«На данный момент российские и белорусские игроки имеют право играть на Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница в том, что они не смогут представлять Россию — они не могут выступать под флагом России. Они не могут участвовать в какой-либо связанной с национальной атрибутикой деятельности — такой, как исполнение гимна России. Они должны выступать в качестве независимых игроков в нейтральном статусе», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на AP слова Тайли.

Российские и белорусские теннисисты и теннисистки допускаются до участия в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. Из-за этого россияне и белорусы пропустили Уимблдон-2022.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне. В 2022 году россиянин Даниил Медведев стал финалистом мужской сетки турнира и проиграл Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7) в матче за титул.