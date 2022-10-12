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Сегодня, 10:23

Организаторы Australian Open планируют допустить российских теннисистов до турнира

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли заявил, что организация не будет запрещать российским и белорусским теннисистам принимать участие в Australian Open.

«На данный момент российские и белорусские игроки имеют право играть на Открытом чемпионате Австралии. Единственная разница в том, что они не смогут представлять Россию — они не могут выступать под флагом России. Они не могут участвовать в какой-либо связанной с национальной атрибутикой деятельности — такой, как исполнение гимна России. Они должны выступать в качестве независимых игроков в нейтральном статусе», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на AP слова Тайли.

Российские и белорусские теннисисты и теннисистки допускаются до участия в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. Из-за этого россияне и белорусы пропустили Уимблдон-2022.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне. В 2022 году россиянин Даниил Медведев стал финалистом мужской сетки турнира и проиграл Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7) в матче за титул.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221012/tennis-1823291562.html
Теннис
Сборная России по теннису
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