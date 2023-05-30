Организаторы «Ролан Гаррос» отреагировали на высказывание Джоковича о ситуации в Косово

Организаторы «Ролан Гаррос» отреагировали на высказывание сербского теннисиста Новака Джоковича после победы в матче первого круга с Александром Ковачевичем (6:3, 6:2, 7:6 (7:1)).

После матча Джокович написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Стоп насилию». В соцсетях начали требовать дисквалифицировать и отстранить спортсмена.

«Нет официальных правил «Большого шлема» о том, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — приводит заявление «Ролан Гаррос» Mirror.

Сам Джокович комментируя свой поступок заявил, что без сомнений сделал бы это снова и назвал Косово «очагом» Сербии.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.