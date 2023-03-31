Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов

Организаторы Уимблдона сообщили, что снимают запрет для российских и белорусских теннисистов на участие в турнире.

Россиянам и белорусам в турнире будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.

«Это было невероятно трудное решение. Мы считаем, что, учитывая все факторы, это наиболее подходящие условия для проведения турнира в этом году. Мы благодарны за поддержку правительства, поскольку мы и другие заинтересованные теннисные организации разобрались в этом сложном вопросе и согласовали условия, которые, по нашему мнению, являются выполнимыми», — заявил президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт.

Ранее российские и белорусские теннисисты допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании. В 2022 году после недопуска представителей России и Белоруссии на Уимблдон в ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам этого турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также ATP и WTA оштрафовали Всеанглийский клуб лаун-тенниса и Ассоциацию лаун-тенниса и крокета Великобритании на 1 миллион долларов за отстранение россиян и белорусов от соревнований в Лондоне, Истбурне, Ноттингеме и Бирмингеме.