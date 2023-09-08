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Сегодня, 07:38

Организаторы US Open выступили с заявлением по поводу остановки матча Гауфф — Мухова

Евгений Козинов
Корреспондент
Протестующие, из-за которых был прерван матч Гауфф — Мухова.
Фото Reuters
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На официальном сайте US Open опубликовано заявление по поводу остановки матча 1/2 финала турнира между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой.

«Игра была остановлена из-за протеста четырех зрителей. Трое из них были выведены со стадиона без дальнейших инцидентов. Последний протестующий прижал свои босые ноги к полу чаши для сидения. Из-за характера этой акции полиция Нью-Йорка и медицинский персонал были необходимы для того, чтобы безопасно вывести этого человека со стадиона. Все протестующие были взяты под стражу полицией Нью-Йорка. В общей сложности прошло 49 минут, прежде чем игра возобновилась», — гласит пресс-релиз.

Встреча была прервана во втором сете при счете 6:4, 1:0 в пользу американки. Двое мужчин и одна женщина выступили против использования ископаемого топлива. Они очень громко скандировали: «Конец ископаемому топливу!»

Служба охраны вывела нарушителей порядка со&nbsp;стадиона. Матч US Open Гауфф — Мухова прерван из-за протестов защитников окружающей среды
Теннис
US Open
Каролина Мухова
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