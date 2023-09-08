Организаторы US Open выступили с заявлением по поводу остановки матча Гауфф — Мухова

На официальном сайте US Open опубликовано заявление по поводу остановки матча 1/2 финала турнира между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой.

«Игра была остановлена из-за протеста четырех зрителей. Трое из них были выведены со стадиона без дальнейших инцидентов. Последний протестующий прижал свои босые ноги к полу чаши для сидения. Из-за характера этой акции полиция Нью-Йорка и медицинский персонал были необходимы для того, чтобы безопасно вывести этого человека со стадиона. Все протестующие были взяты под стражу полицией Нью-Йорка. В общей сложности прошло 49 минут, прежде чем игра возобновилась», — гласит пресс-релиз.

Встреча была прервана во втором сете при счете 6:4, 1:0 в пользу американки. Двое мужчин и одна женщина выступили против использования ископаемого топлива. Они очень громко скандировали: «Конец ископаемому топливу!»