Осака в третьем круге Australian Open матча против Бенчич снялась после первого сета

Японская теннисистка Наоми Осака в третьем круге Australian Open против швейцарки Белинды Бенчич снялась в первом сете. 27-летняя японка снялась после проигранного первого сета 6:7 (3:7). В 1/8 финала Бенчич встретится с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Лейла Фернандес (Канада). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Третий круг Белинда Бенчич (Швейцария) — Наоми Осака (Япония) — 7:6 (7:3) отказ 2-го игрока