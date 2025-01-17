Осака в третьем круге Australian Open матча против Бенчич снялась после первого сета

Сегодня, 10:31
Японская теннисистка Наоми Осака в третьем круге Australian Open против швейцарки Белинды Бенчич снялась в первом сете.
27-летняя японка снялась после проигранного первого сета 6:7 (3:7).
В 1/8 финала Бенчич встретится с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Лейла Фернандес (Канада).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Белинда Бенчич (Швейцария) — Наоми Осака (Япония) — 7:6 (7:3) отказ 2-го игрока