Осака: «Я чувствую себя сильной. Меня больше не волнует мнение других людей»

Японская теннисистка Наоми Осака в преддверии Открытого чемпионата Австралии рассказала о новом отношении к жизни после рождения ребенка.

«Я чувствую себя такой сильной. Люди говорят о родах, но, когда ты проходишь через это, все становится по-другому. Я просто чувствую, что могу делать все что угодно, и меня ничто не беспокоит, и от этого терпимость к боли определенно значительно возросла. Меня просто больше не волнует мнение других людей. Я чувствую себя совершенно другим человеком. Просто важно прислушиваться к своему голосу и знать, что я хочу отстаивать, что важно для меня», — отметила спортсменка.

26-летняя теннисистка в июле 2023 года родила дочь, которую назвали Шай. В этом сезоне японка дошла до второго круга турнира в Брисбене, где уступила чешке Каролие Плишковой.

Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» и семи турниров WTA в одиночном разряде.