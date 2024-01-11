Осака: «Думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году»

Японская теннисистка Наоми Осака уверена, что в этом году у нее получится завоевать как минимум один титул в турнирах «Большого шлема».

«Не хочу давить на себя, но думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. Это длинный сезон, и я добавила в свой график новые турниры, чтобы больше играть. Думаю, летом я посещу отличное место с хардовым покрытием», — приводит Tennis Majors слова спортсменки.

26-летняя теннисистка в июле 2023 года родила дочь. В этом сезоне японка дошла до второго круга турнира в Брисбене, где уступила чешке Каролине Плишковой.

Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» и семи турниров WTA в одиночном разряде.