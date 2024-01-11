Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:23

Осака: «Думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Японская теннисистка Наоми Осака уверена, что в этом году у нее получится завоевать как минимум один титул в турнирах «Большого шлема».

«Не хочу давить на себя, но думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. Это длинный сезон, и я добавила в свой график новые турниры, чтобы больше играть. Думаю, летом я посещу отличное место с хардовым покрытием», — приводит Tennis Majors слова спортсменки.

26-летняя теннисистка в июле 2023 года родила дочь. В этом сезоне японка дошла до второго круга турнира в Брисбене, где уступила чешке Каролине Плишковой.

Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» и семи турниров WTA в одиночном разряде.

Источник: https://www.tennismajors.com/wta-tour-news/naomi-osaka-exclusive-i-think-i-can-win-a-slam-this-year-736033.html
Теннис
Наоми Осака
0
Читайте также
Победительница ЧМ по блицу Гунина рассказала о жизни с диагнозом «волчанка»
Состоялась жеребьевка на Australian Open-2024
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Кирьос: «У меня разбилось сердце, когда я узнал об отказе Надаля от Australian Open-2024»
Кафельников оценил результаты жеребьевки Australian Open для российских теннисистов
Кафельников назвал Джоковича и Соболенко фаворитами Australian Open
Медведев может встретиться с Джоковичем только в финале. Итоги жеребьевки Australian Open
Australian Open: Медведев попал в одну половину сетки с Алькарасом, Рублев — в одну четверть с Синнером
Карацев снялся с Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Кафельников оценил результаты жеребьевки Australian Open для российских теннисистов

Кирьос: «У меня разбилось сердце, когда я узнал об отказе Надаля от Australian Open-2024»