Остапенко победила Путинцеву в четвертом круге Уимблдона

Сегодня, 19:46
Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 9 минут.
В четвертьфинале Остапенко встретится с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США, 11) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31)
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Остапенко (Латвия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 6:3