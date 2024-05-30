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Сегодня, 20:37

Остапенко завершила свое выступление на «Ролан Гаррос» после поражения от 72-й ракетки мира Таусон

Алина Савинова
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11-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко проиграла Кларе Таусон из Дании во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу Таусон, которая занимает 72-е место в мировом рейтинге.

В третьем круге спортсменка из Дании сыграет против Софии Кенин (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Клара Таусон (Дания) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
Теннис
Ролан Гаррос
Елена Остапенко
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