Остапенко: «Я верю, что смогу выиграть еще один турнир «Большого шлема»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко уверена, что сможет завоевать еще один титул «Большого шлема».

«Конечно, я верю, что смогу выиграть еще один турнир «Большого шлема». Я должна радоваться этим нескольким неделям [на US Open] и просто двигаться вперед. Но я разочарована матчем с Гауфф, потому что мне кажется, что я не показала и половины той игры, которую показывала весь турнир», — приводит слова Остапенко Tennis Majors.

Латвийская теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата США-2023 уступила американке Кори Гауфф (0:6, 2:6). На счету 26-летней Остапенко одна победа на турнире «Большого шлема» — в 2017 году она выиграла «Ролан Гаррос».