Остапенко высказалась о победе над Свентек

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу над Игой Свенток из Польши (6:3, 3:6, 1:6) в 1/8 финала US Open.

«Я всегда жду тяжелой борьбы с Игой. Я знала, что нужно играть агрессивно, потому что она это не любит. В третьем сете я больше входила в корт, лучше подавала. Она отличная теннисистка, очень стабильная, особенно в последние несколько лет. Но я знала, что на ней будет давление, потому что она первая ракетка мира. По-моему, из-за поражения она потеряет первую строчку. Я просто пыталась сделать ей сложно, играть в свой теннис и бороться до последнего очка», — приводит слова Остапенко wtatennis.com.

В четвертьфинале Остапенко встретится с американкой Кори Гауфф.