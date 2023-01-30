Отец Джоковича избежал наказания за инцидент с флагом России

Организаторы Australian Open не стали применять санкции к отцу сербского теннисиста Новака Джоковича Срджану Джоковичу, сообщает исполнительный директор Федерации тенниса Австралии и директор турнира Крейг Тайли.

Ранее Джокович-старший был замечен позирующим с болельщиками, которые принесли на Australian Open российский флаг. Также на одном из видео он сказал: «Да здравствуют русские!»

«Это его решение. Мы оставим это решение за ним, в итоге он должен будет сделать заявление. Он не нарушил правила проведения турнира. Это было непреднамеренно, и я согласен с ним, что это не было направлено на причинение кому-либо вреда», — приводит слова Тайли Tennis Up to Date.

Позже некоторые зарубежные СМИ призвали Новака Джоковича повлиять на отца для того, чтобы он воздержался от политических выступлений до завершения турнира.

Сербский теннисист стал победителем Australian Open-2023. Он выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. У него 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».