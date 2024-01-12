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Сегодня, 15:30

Открытый чемпионат Австралии 2024: фавориты турнира у женщин

Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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С 14 по 28 января состоится Australian Open 2024 в Мельбурне. Рассказываем, кто является фаворитом турнира среди женщин.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко — действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии. В финальном матче теннисистка из Белоруссии переиграла представляющую Казахстан Елену Рыбакину. Прошлогодняя победа в Мельбурне стала для нее первой в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. В этом году белоруска также считается одной из фавориток турнира.

Конкуренцию Соболенко составят теннисисты из топ-10. Это Ига Свентек, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Мария Саккари, Кори Гауфф, Онс Жабер, Барбора Крейчикова.

Мнение букмекеров о фаворитах Australian Open-2024

Букмекеры называют фаворитом в женском турнире первую ракетку мира Игу Свентек.

Мнение экспертов о фаворитах Australian Open-2024

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова назвала фаворита Australian Open-2024 среди женщин.

«Рыбакина отлично подает. После поражения в финале в прошлом году она будет очень мотивирована. Так что, я думаю, для меня она сейчас фаворит. Данное покрытие ей подходит лучше, чем Свентек. И она должна быть очень уверена в себе, ведь она здорово здесь играла, доминировала. Это будет борьба между Свентек и Рыбакиной», — цитирует Навратилову TennisUpToDate.

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в мужском разряде