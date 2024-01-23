Открытый чемпионат Австралии 2024: где смотреть трансляции матчей онлайн

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне

Australian Open-2024 стартовал 14 января и завершится 28 января в Мельбурне.

В России официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии нет. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке). Также видеотрансляции доступны по подписке на EurosportPlayer. Бесплатно нелегально смотреть игры можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей Australian Open-2024.

Сетки турнира, расписание и результаты встреч мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и Australian Open на сайте «СЭ».

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»