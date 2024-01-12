Открытый чемпионат Австралии 2024: как и где смотреть трансляции турнира в России

С 14 по 28 января состоится Australian Open 2024 в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей Australian Open-2024.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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