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«Большой шлем»

Сегодня, 14:30

Открытый чемпионат Австралии 2024: когда и где пройдет турнир «Большого шлема»

В Мельбурне 14 января начнется Australian Open 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
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С 14 по 28 января в австралийском городе Мельбурн пройдут игры основной сетки турнира Australian Open 2024 года. Матчи турнира «Большого шлема» будут проводить на территории кортов спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Australian Open-2024 пройдет в пяти разрядах у взрослых: в двух одиночных и трех парных. Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии среди мужчин является серб Новак Джокович. У женщин — белоруска Арина Соболенко.

В 2024 году теннисисты разыграют на Австралиан Оупен рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов США.

«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей Australian Open-2024.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
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