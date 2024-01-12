Открытый чемпионат Австралии 2024: призовой фонд турнира «Большого шлема»

Сегодня, 12:00
Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». В этом году теннисисты разыграют рекордный призовой фонд, который составит 59,1 миллиона долларов (на 13 % больше, чем в 2023-м). Публикуем распределение призовых во всех разрядах.
1-й круг — $ 82 020
2-й круг — $ 123 040
3-й круг — $ 174 300
4-й круг — $ 256 330
1/4 финала — $ 410 130
1/2 финала — $ 676 700
Финал — $ 1 179 000
Титул — $ 2 153 000
1-й круг — $ 24 600
2-й круг — $ 36 230
3-й круг — $ 51 270
1/4 финала — $ 87 490
1/2 финала — $ 155 500
Финал — $ 273 420
Титул — $ 498 990
1-й круг — $ 4 720
2-й круг — $ 9 740
1/4 финала — $ 18 110
1/2 финала — $ 34 180
Финал — $ 64 250
Титул — $ 112 780