Открытый чемпионат Австралии 2024: российские теннисисты в мужском разряде

Сегодня, 15:00
В основной сетке турнира Australian Open-2024 выступят шесть российских теннисистов. Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парк» с 14 по 28 января.
В мужском разряде на Австралиан Оупен-2024 выступят следующие российские теннисисты: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Александр Шевченко и Павел Котов.
Видеотрансляции матчей турнира «Большого шлема» в Австралии будут доступны по подписке в EurosportPlayer и в группах социальной сети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»