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Сегодня, 07:12

Медведев и Рублев могут сыграть в четвертом круге Australian Open-2025

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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В Мельбурне завершилась жеребьевка основной сетки мужского турнира Открытого чемпионата Австралии-2025. Соревнования стартуют 12 января.

Первый номер посева итальянец Янник Синнер на старте турнира сыграет против представителя Чили Николаса Харри.

Россиянин Даниил Медведев встретится с Касидитом Самреем из Таиланда, а соперником Андрея Рублева станет победитель квалификации. Медведев и Рублев попали в одну четверть сетки и могут сыграть друг с другом в четвертом круге турнира.

Еще один российский теннисист Карен Хачанов в первом круге сыграет против француза Адриана Маннарино, Павел Котов — с победителем квалификации, а Роман Сафиуллин — с австралийцем Танаси Коккинакисом.

Испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович попали в третью четверть. Первый стартует против Александра Шевченко из Казахстана, второй — против американца Нишеша Басавередди. Вторая ракетка мира немец Александр Зверев, расположившийся в нижней четверти сетки, в первом круге встретится с Люкой Пуем из Франции.

В четвертьфинале по посеву возможны следующие пары:

Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минаур (Австралия)

Тейлор Фритц (США) — Даниил Медведев (Россия)

Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия)

Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия)

Australian Open 2025: расписание и результаты матчей, сетка турнира у мужчин и женщин, онлайн-трансляции игровых дней, новости и обзоры — в нашем разделе о турнире «Большого шлема».

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Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Янник Синнер
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