Оже-Альяссим отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Молчаном и вышел в третий круг Australian Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл Алекса Молчана из Словакии во втором круге Australian Open. Матч завершился со счетом 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 3 минуты. 7-я ракетка мира Оже-Альяссим 23 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 53-й ракетки мира Молчана — 4 эйса, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. В третьем круге турнира «Большого шлема» 22-летний канадец сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Корантен Муте (Франция). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Алекс Молчан (Словакия) — 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2