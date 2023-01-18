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«Большой шлем»

Сегодня, 09:16

Оже-Альяссим отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Молчаном и вышел в третий круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл Алекса Молчана из Словакии во втором круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 3 минуты.

7-я ракетка мира Оже-Альяссим 23 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 53-й ракетки мира Молчана — 4 эйса, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 22-летний канадец сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Корантен Муте (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Алекс Молчан (Словакия) — 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2

Теннис
Australian Open
Феликс Оже-Альяссим
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