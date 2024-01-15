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«Большой шлем»

Сегодня, 17:39

Оже-Альяссим за пять часов обыграл Тима в первом круге Australian Open

Руслан Минаев
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Канадец Феликс Оже-Альяссим победил австрийца Доминика Тима в первом круге Australian Open — 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3. Матч длился 5 часов 2 минуты.

Тим проигрывал 0:2 по сетам, но сумел отыграться.

Оже-Альяссим сделал за игру 16 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. У Тима — 15 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Оже-Альяссим сыграет с французом Юго Гренье.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3

Теннис
Доминик Тим
Феликс Оже-Альяссим
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