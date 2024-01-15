Оже-Альяссим за пять часов обыграл Тима в первом круге Australian Open

Канадец Феликс Оже-Альяссим победил австрийца Доминика Тима в первом круге Australian Open — 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3. Матч длился 5 часов 2 минуты. Тим проигрывал 0:2 по сетам, но сумел отыграться. Оже-Альяссим сделал за игру 16 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. У Тима — 15 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 8 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге Оже-Альяссим сыграет с французом Юго Гренье. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3