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«Большой шлем»

Сегодня, 07:12

Панова не смогла выйти в полуфинал парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Александра Панова в паре с Кристиной Букшей из Испании в четвертьфинале Australian Open уступила канадке Габриэле Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 5:7, 2:6. У Пановой и Букши эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале турнира Дабровски и Рутлайфф встретятся с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 4) — Кристина Букша/Александра Панова (Испания/Россия) — 7:5, 6:2

Australian Open
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