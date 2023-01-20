Панова в паре с Дзаламидзе проиграла в первом круге Australian Open

Сегодня, 08:13
Российская теннисистка Александра Панова в паре с Нателой Дзаламидзе из Грузии проиграла в первом круге Australian Open-2023.
Спортсменки уступили чешке Линде Фрухвиртовой и американке Элисон Риске со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7.
Во втором круге Фрухвиртова и Риске сыграют с чешской парой Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Линда Фрухвиртова/Элисон Риске (Чехия/США) — Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Грузия/Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5