Панова вместе с норвежкой Эйкери прошла во второй круг парного женского турнира на Уимблдоне

Россиянка Александра Панова и норвежка Ульрикке Эйкери прошли во второй круг парного женского турнира на Уимблдоне-2023.

В первом круге они победили Бренду Фрухвиртову из Чехии и Юлию Путинцеву из Казахстана в трех сетах — 6:2, 2:6, 7:5.

Во втором круге Панова и Эйкери встретятся с парой Оксана Калашникова/Ирина Шиманович (Грузия/Белоруссия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Ульрикке Эйкери/Александра Панова (Норвегия/Россия) — Бренда Фрухвиртова/Юлия Путинцева (Чехия/Казахстан) — 6:2, 2:6, 7:5