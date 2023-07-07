Панова вместе с норвежкой Эйкери прошла во второй круг парного женского турнира на Уимблдоне

Сегодня, 17:22
Россиянка Александра Панова и норвежка Ульрикке Эйкери прошли во второй круг парного женского турнира на Уимблдоне-2023.
В первом круге они победили Бренду Фрухвиртову из Чехии и Юлию Путинцеву из Казахстана в трех сетах — 6:2, 2:6, 7:5.
Во втором круге Панова и Эйкери встретятся с парой Оксана Калашникова/Ирина Шиманович (Грузия/Белоруссия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Ульрикке Эйкери/Александра Панова (Норвегия/Россия) — Бренда Фрухвиртова/Юлия Путинцева (Чехия/Казахстан) — 6:2, 2:6, 7:5